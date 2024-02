"Polveriera" nel magazzino in Brianza, fuochi d'artificio vicino a solventi: maxi sequestro

Bengala, petardi e fontane luminose in batteria. Sei quintali di fuochi d’artificio potenzialmente pericolosi perché stoccati all’interno di un magazzino vicino a solventi, senza rispetto delle prescrizioni di sicurezza in materia. Maxi sequestro di artifici pirotecnici in Brianza, in un emporio di Bellusco.

Qui i finanzieri del comando provinciale di Monza hanno sequestrato 100mila articoli di carnevale non conformi alla normativa CE e senza la prevista marcatura. Ma anche fuochi d’artificio. E per il titolare sono scattate pesanti multe e una denuncia. “Un’autentica polveriera” precisano i finanzieri “sia per la grave inosservanza delle misure di sicurezza previste per il materiale pirotecnico (magazzini privi di impianti estinguenti e con uscite di sicurezza e vie di esodo non a norma), sia perché lo stesso era stoccato promiscuamente con solventi speciali altamente infiammabili”.

L’imprenditore adesso è indagato per reati di vendita di prodotti con segni mendaci, detenzione illecita di materiale esplodente e di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro.

Il sequestro di carnevale

Il sequestro di artifici pirotecnici è stato effettuato nell'ambito dei controlli organizzati dal comando provinciale della guardia di finanza nell'ambito del piano "Carnevale sicuro". La guardia di finanza del comando provinciale di Monza ha intensificato gli accertamenti e le ispezioni nei negozi e nei magazzini in vista della ricorrenza del carnevale. E sono stati oltre 100mila gli articoli sequestrati in un emporio brianzolo.

In uno store di Bellusco sono stati trovati circa 76.000 giocattoli e accessori di carnevale tra cui vestiti per bambini, armi e proiettili giocattolo, occhiali, colori per make-up e 38.000 prodotti per la casa e per la cura degli animali senza applicazione della marchiatura “CE” oppure con un marchio falso quindi non conformi alla normativa a tutela del consumatore.