Sequestrati (e distrutti) 500 kg di frutta

Con il suo furgone si era messo a bordo strada a vendere la frutta. Ma non aveva il permesso. Così che quando sono arrivati gli agenti della polizia provinciale e hanno scoperto che il venditore non era in regola gli hanno sequestrato la merce (circa 500 kg di frutta) e gli hanno staccato una sanzione amministrativa di 3mila euro.

È successo giovedì 22 dicembre a Monza lungo la provinciale SS527 Monza-Saronno, proprio a pochi metri dalla sede della provincia di Monza e Brianza. Durante il controllo gli agenti hanno constatato che il venditore abusivo, oltre ad occupare la strada ingombrando la corsia di emergenza, aveva posizionato i generi alimentari direttamente al suolo, senza cautela alcuna per la pulizia e il rispetto delle norme sanitarie.

"Tutti i generi alimentari sequestrati dovranno essere distrutti, dal momento che le cattive condizioni igienico-sanitarie erano peggiorate dall’esposizione all’inquinamento dovuto anche ai gas di scarico dei veicoli di passaggio", si legge nella nota ufficiale diffusa dalla provincia di Monza e Brianza. Intanto il presidente Luca Santambrogio, oltre a ringraziare il comandante Flavio Zanardo e la sua squadra, si augura che questo sequestro possa farsi spunto di riflessione per tutta la cittadinanza sull’importanza di evitare sprechi alimentari, specie in questo periodo di festività.