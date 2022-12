Il negozio monzese che vendeva fuochi d'artificio senza autorizzazione

Controlli della polizia in vista di Capodanno. E un sequestro a Monza. Nell’ambito dei dispositivi di vigilanza e controllo sulla produzione, commercio e detenzione di artifici pirotecnici illegali predisposti nel corso di un Tavolo Tecnico tenuto dal questore con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, gli agenti della polizia di Stato squadra amministrativa della questura di Monza e della Brianza insieme agli operatori della polizia locale di Monza hanno effettuato controlli in sette esercizi commerciali della città. La polizia è stata impegnata nella giornata di mercoledì 28 dicembre e all'interno di un negozio sono stati sequestrati alcuni botti della tipologia "batteria tubi di lancio" che sono risultati posti in vendita senza licenza dell’autorità competente.

Il titolare dell’attività dovrà rispondere di commercio abusivo di materiale esplodente e detenzione in luogo non idoneo di materiale pirotecnico. Il materiale è stato ssequestrato. "La Polizia raccomanda i consumatori di porre la massima attenzione alle condizioni di utilizzo e di stoccaggio degli articoli pirotecnici a rapida accensione e combustione per evitare i comuni incidenti che ogni anno vedono purtroppo coinvolte numerose persone" spiegano dalla questura di Moza, rivolgendo un appello al senso di responsabilità alla vigilia della notte di Capodanno.