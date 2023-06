Il finto 'povero' con una maxi villa e parco privato

Una villa di 700 metri quadri con un giardino di cinque chilometri quadrati. È uno dei beni sequestrati dalla guardia di finanza di Milano, per un valore totale di cinque milioni di euro, alla fine di un'inchiesta per bancarotta fraudolenta e intestazione fittizia di beni, che ha portato anche a emettere sei misure cautelari.

Al centro dell'inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, sei persone - di cui tre in carcere, una agli arresti domiciliari e due destinatarie di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - che sono accusate di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e trasferimento fraudolento di valori.

Perquisizioni anche in Brianza

Al momento sono in corso perquisizioni a Milano, Torino, La Spezia, Monza-Brianca, Napoli e Lecce con i cash-dog, i cani specializzati nella ricerca di contante. Nel complesso sono stati sequestrati un immobile di Calco (Lecco) del valore di 2,8 milioni di euro, capitale sociale di una società, e la villa con parco, che si trova all’interno di un residence di Casatenovo (Lecco) e ha un valore di oltre 2 milioni di euro. Quest'ultima era nelle disponibilità di uno degli indagati, il quale però aveva dichiarato redditi 'esigui'. Secondo quanto messo in luce dagli investigatori, l'edificio di Calco apparteneva a due persone vicini alla 'ndrangheta e con numerosi precedenti per reati finanziari, dalla bancarotta alla frode fiscale, passando per riciclaggio e abusivismo finanziario.

Le indagini hanno rivelato come il denaro 'sporco' ottenuto violando la legge venisse riciclato dagli indagati facendo ricorso a prestanome e società 'schermo', così si eludevano anche le misure di prevenzione patrimoniale previste dalla normativa antimafia. Una delle società riconducibili agli indagati, inoltre, avrebbe ottenuto 500mila euro di contributi pubblici (chiedendone in totale un milione) per attività di internazionalizzazione dall'Ucraina, dalla Russia e dall'Albania, che però non erano mai avvenute.