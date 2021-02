Quattro auto in strada senza assicurazione sequestrate in poche ore a Brugherio

Allarmanti i dati relativi alla mancata copertura assicurativa dei veicoli. Tredici i mezzi sequestrati dall'inizio dell'anno - in un mese e mezzo - in città

Quattro auto sequestrate in poche ore perchè in strada senza assicurazione. E tredici veicoli sottoposti a fermo dall'inizio dell'anno, in solo un mese e mezzo. Dopo il sequestro di una vettura senza copertura assicurativa nella giornata di martedì, mercoledì gli agenti della polizia locale di Brugherio hanno effettuato alcuni controlli relativi alla circolazione stradale e hanno pizzicato la prima auto senza polizza Rca in via Marsala.

Pochi minuti dopo le 15 per una donna è scattata una multa di 867 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente. Al volante del veicolo - una Kia - c'era una trentenne bergamasca ma il mezzo è risultato intestato a un uomo di Brugherio. Nemmeno mezz'ora dopo poi è toccato a una 64enne in via San Maurizio al Lambro: anche in questo caso a essere multata è stata una donna: 64 anni, residente a Cologno Monzese. La signora circolava con l'assicurazione scaduta da inizio febbraio.

In via Torazza poco dopo un 47enne ha tentato una brusca manovra per eludere il controllo di polizia ma è stato raggiunto e fermato. Il motivo della fuga è stato subito chiaro: anche l'uomo circolava senza assicurazione e anche per lui è scattata la multa insieme al sequestro del veicolo. L'ultima sanzione è stata elevata alle 18 durante una verifica nel corso di un servizio di controllo soste. Gli agenti hanno sequestrato una Audi A3 di un 46enne di Brugherio che nonostante fosse in possesso di un certificato assicurativo è risultato aver sospeso la polizza a gennaio. Il mezzo circolava dunque senza copertura assicurativa.