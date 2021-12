Petardi, fontane molotov e razzi bengala stoccati illegalmente: maxi sequestro di fuochi d'artificio

Petardi, magnum, bengala a pioggia, razzo bengala, raudo mitraglia e fontana molotov. Fuochi d'artificio stipati all'interno di esercizi commerciali in condizioni non idonee e vicino a potenziali inneschi e quindi pericolosi. Maxi sequestro della guardia di finanza di Como, nei giorni scorsi, di oltre 110.000 artifizi pirotecnici dal peso complessivo di mezza tonnellata circa.

I controlli

I militari delle Fiamme Gialle hanno controllato alcune attività al confine con la Brianza Monzese tra Olgiate Comasco ed Erba. Quattro i negozi finiti nel mirino dei finanzieri, tutti gestiti da cittadini cinesi: sono state rilevate numerose irregolarità relative allo stoccaggio dei “giochi” pirotecnici, stipati in prossimità di prodotti altamente infiammabili nonché nelle vicinanze di potenziali inneschi e, in alcuni casi, in quantitativi superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

Sono state riscontrate, grazie al supporto tecnico dei Vigili del Fuoco di Como, gravi violazioni concernenti l’omessa adozione delle misure relative alla prevenzione incendi, in locali in cui vi è una forte presenza di clienti, attratti, principalmente, dagli articoli natalizi. Sono stati sottoposti a sequestro varie tipologie di prodotti quali petardi, magnum, mini ciccioli, bengala a pioggia, razzo bengala, raudo mitraglia e fontana molotov. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, i Finanzieri hanno denunciato i quattro titolari degli esercizi controllati, per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente nonché, in un caso, anche per violazioni concernenti la sicurezza nei luoghi di lavoro, ferma restando la presunzione d’innocenza dei soggetti denunciati penalmente.