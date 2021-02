Farmaci (senza autorizzazione), liquori e alimenti “non sicuri” nel negozio: maxi sequestro della Finanza ad Agrate

Prodotti alimentari preconfezionati o surgelati, mascherine, farmaci e integratori e liquori. Tutti esposti per la vendita o stoccati in magazzino ma senza la necessaria etichettatura. Maxi sequestro della Guardia di Finanza ad Agrate Brianza dove in seguito a un controllo all’interno di un centro commerciale del territorio i militari delle Fiamme Gialle della compagnia di Monza hanno intercettato e ritirato dal mercato 26.700 prodotti non sicuri.

La merce - che non rispettava gli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea - riportava indicazioni di provenienza fallaci e false marcature “CE”. I prodotti inoltre - tutti provenienti dalla Cina - erano privi di certificazione sanitaria e contrassegni di Stato. Si tratta di 1.180 mascherine chirurgiche, 1.400 farmaci e integratori, 140 confezioni di liquori e centinaia di etichette adesive non ancora applicate.

Il titolare del punto vendita, un cittadino di origine cinese, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione per la somministrazione illecita di medicinali pericolosi e per la sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche.