Sequestrati 120 kg di bionde: fermato un carico di 612 stecche provenienti dall'Africa

617 stecche di sigarette di contrabbando sequestrate (pari a 123 kg di tabacco), 17 persone controllate. Questo il risultato dell'operazione condotta nei giorni scorsi dai funzionari dell'Agenzia accise dogane e monopoli e dalla guardia di finanza in servizio allo scalo di Malpensa.

Il sequestro, frutto dell’attività di analisi congiunta sui voli maggiormente a rischio, è il risultato del controllo operato a carico di 17 passeggeri di origine africana in arrivo con volo da Kinshaha (Congo) via Addis Abeba (Etiopia). Le persone controllate risiedono, quasi tutte, in Francia e in Belgio.

Per alcuni dei passeggeri fermati è scattata la denuncia a piede libero, per la violazione prevista dall’art.291 bis del DPR 43/73, poiché il quantitativo di sigarette trasportato superava i 10 kg convenzionali, mentre per gli altri la violazione comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa in quanto i tabacchi introdotti erano sotto la soglia minima di rilievo penale.