L'uomo che viaggiava su un treno di passaggio da Monza con 117mila euro in valigia

Viaggiava a bordo di un treno Regio Express che da Locarno, passando per Monza, sarebbe arrivato a Milano, con 117mila euro in valigia. Non dichiarati. Banconote da 50 e 100 euro che l'uomo, un cittadino ucraino, non ha dichiarato alla dogana di Chiasso. Ed è scattato il sequestro da parte della guardia di finanza.

I funzionari ADM di Como in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Chiasso e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, hanno così fermato un viaggiatore su un treno Regio Express, in arrivo da Locarno e diretto a Milano, intercettando la somma di 116.800 euro non dichiarati. Alla domanda di rito se trasportasse al seguito denaro o strumenti negoziabili per importo pari o superiore ai diecimila euro, l'uomo, di nazionalità ucraina, ha risposto di no.

Ma nel bagaglio, poi aperto negli uffici doganali, nascondeva 116.800 euro. "L’eccedenza di valuta trasportata oltre i diecimila euro superava di gran lunga la soglia di 40.000 euro stabilita come una delle condizioni di accesso all’istituto dell’oblazione immediata. Nel rispetto della normativa valutaria, l’Ufficio ha proceduto a sequestrare il 50% della somma eccedente (per un importo pari a 53.400 euro) a garanzia del pagamento della sanzione che sarà irrogata al trasgressore con apposito provvedimento del MEF" spiegano dalla guardia di finanza.