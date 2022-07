Minaccia una parente, in casa le sequestrano una decina di fucili

E' stata una 85enne a finire nel mirino dei carabinieri di Seregno che nei giorni scorsi hanno appreso la notizia di forti dissidi e litigi tra una donna rimasta da poco vedova con la suocera e la cognata. In quella circostanza erano state proferite gravi minacce personali come “vedrai che fine ti facciamo fare” o “di te non saprà più niente nessuno”. Dietro i dissidi probabili ragioni di natura ereditaria verosimilmente legate anche a un’azienda di famiglia.

Sequestrati fucili e carabine

Nell’ambito degli accertamenti preventivi svolti dagli uomini dell'Arma, scattate immediatamente viste le tensioni tra i familiari, sono state rinvenute nell’abitazione della donna, una 85enne originaria del foggiano, diverse armi. Erano infatti custodite senza il relativo porto d'armi una decina tra fucili e carabine varie, una pistola, svariate munizioni (ereditati dal marito) e tra queste anche un’arma di incerta provenienza sulla quale sono in corso verifiche. I carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro cautelare con segnalazione all’autorità giudiziari per la detenzione abusiva dell'arsenale.