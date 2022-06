Il comune brianzolo dove chi ha un cane deve portare con sé anche una bottiglietta d’acqua

Deiezioni canine sui marciapiedi, vicino ai giardinetti o alle scuole. A Seregno dopo le numerose segnalazioni pervenute dai residenti è arrivato un giro di vite per i proprietari che non provvedono a raccogliere le deiezioni. Il sindaco Alberto Rossi ha firmato un’ordinanza che impone a chi ha in cura un animale non solo si raccogliere le deiezioni e provvedere alla pulizia, ma anche di avere con sé (e mostrare in sede di controllo da parte delle forze di polizia) idonei strumenti di raccolta delle deiezioni solide e per lavare quelle liquide dal selciato (sacchetti, palette, bottigliette d’acqua). E per chi trasgredisce sono previste multe da 50 euro.

L’ordinanza è la numero 184 e ha come oggetto “Obblighi di comportamento a carico di proprietari e conduttori di cani nel centro storico cittadino”. Il provvedimento firmato dal sindaco riguarda l’area del centro storico. L’ordinanza che punta a contrastare il degrado e tutelare l’igiene e il decoro delle vie cittadine ha un carattere sperimentale e presto potrebbe essere estesa a tutto il territorio cittadino. L’amministrazione comunale infatti intende inserire una previsione nella proposta di Regolamento di Polizia Urbana che prossimamente sarà sottoposta al vaglio e all’approvazione del Consiglio Comunale.

“Questa ordinanza non vuole avere intenti punitivi, ma solo proporsi come segnale forte verso un malcostume purtroppo molto diffuso tra i proprietari di cani che non adottano quei comportamenti minimi richiesti dalla buona educazione prima ancora che da leggi e regolamenti” ha spiegato il sindaco Alberto Rossi. “Con l’ordinanza, quindi, ci proponiamo di confermare la nostra attenzione verso il decoro dei nostri spazi urbani”.