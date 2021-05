Assembramenti in centro: i carabinieri identificano quindici ragazzi

Assembramenti in piazza a Seregno. Arrivano i carabinieri e i ragazzi se la danno a gambe levate.

Sabato 22 maggio intorno alle 22 i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Seregno, chiamati dalla polizia locale, sono intervenuti in una situazione di assembramento in piazza Italia. In centro era stata infatti segnalata la presenza di gruppi numerosi di ragazzi, poco più che diciottenni e provenienti probabilmente da fuori città.

Non appena i militari sono giunti sul posto i giovani si sono dati alla fuga. Durante la serata i militari sono intervenuti in altre vie del centro, in collaborazione con la polizia locale.

Sono stati identificati 15 ragazzi tutti residenti a Desio. Nessun danno a cose e persone.