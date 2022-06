Dopo la cena di classe spaccano gli specchietti di tutte le auto parcheggiate

La cena di classe, dove probabilmente hanno alzato un pò il gomito, non è bastata a un gruppo di ragazzi poco più che maggiorenni per festeggiare la fine dell'anno scolastico e quindi hanno deciso di continuare la serata tra le vie del centro di Seregno. Era mezzanotte passata e i residenti di via Vignoli sono stati svegliati da schiamazzi e risate. Affacciandosi dalla finestra hanno notato che due giovani avevano un'andatura barcollante, tipica di chi ha bevuto troppo. I ragazzi si avvicinavano alle auto parcheggiate e le colpivano con forza fino a spaccare gli specchietti retrovisori. Dopo aver danneggiato parecchi veicoli si sono allontanati: le persone affacciate alle finestre si lamentavano. I giovani colti sul fatto, non volendo essere identificati se la sono data a gambe ma non hanno comunque perso l'occasione di rispondere con gesti e parolacce.

Festeggiavano la fine dell'anno scolastico

Sono stati chiamati i carabinieri che, proprio in quel momento, erano impegnati in centro per un servizio di contrasto ai comportamenti di “malamovida”.

Raccolte le prime testimonianze su quanto accaduto, i militari si sono messi alla ricerca del gruppetto che è stato rintracciato poco dopo in una via non troppo distante. La descrizione dei due ragazzi che avevano colpito le auto corrispondeva esattamente a quella fornita dai cittadini: uno biondo maglia bianca e pantaloni corti, l’altro moro, maglia nera e jeans chiaro.

Entrambi mostravano evidenti segni tipici di chi è sotto l’effetto dell'alcol: andatura barcollante e loquacità con frasi sconnesse tra loro.

Dopo alcune domande, i due studenti, un 18enne di Seregno e un 19enne di Casatenovo (Lecco), incensurati, hanno ammesso di essere stati gli autori dei danneggiamenti raccontando che erano tornati da Desio dove avevano partecipato a una cena di fine anno scolastico con la loro classe.

I due sono stati denunciati all’autorità giudiziaria di Monza per il danneggiamento aggravato di almeno quattro autovetture.