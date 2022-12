Il comune che organizza il centro ricreativo per le vacanze di Natale

Il comune di Seregno in collaborazione con la cooperativa Airone ha organizzato il centro ricreativo invernale per il periodo dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023. L'iniziativa è rivolta ai bambini della scuola primaria. Ogni giornata sarà dedicata ad un personaggio di Natale tramite laboratori e attività motorie e un'ora al giorno sarà dedicata e super visonata per l'aiuto compiti.

Il Cri si terrà presso l'istituto comprensivo "Gianni Rodari" in via Pacini 71 a Seregno nei periodi al 27 dicembre al 30 dicembre 2022 e dal 2 gennaio al 5 gennaio 2023 dalle 8 alle ore 17 (entrata dalle ore 8 alle ore 9 - uscita dalle ore 16 alle ore 17). Le iscrizioni on line sono previste entro il 18 dicembre 2022. L'iniziativa è gratuita:il centro ricreativo invernale finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del "Bando Estate Insieme - Progetto Giovani e Inclusione”. Costo della frequenza al Cri è gratuita comprensiva anche del pasto.