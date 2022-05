Nascondeva palline di cocaina nei cespugli in piazza: arrestato spacciatore

Una vero sollievo per gli abitanti del quartiere e i residenti che erano esasperati e preoccupati per la presenza di questo spacciatore che nascondeva la droga, cocaina, tra siepi e cespugli.

Nel primo pomeriggio di oggi 21 maggio è stato arrestato dalla polizia Locale di Seregno un uomo di nazionalità egiziana di 44 anni senza fissa dimora, per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo si trovava nei pressi di Piazza Fari, nel parcheggio di Eurospin ed era già stato denunciato a piede libero per concorso in spaccio pochi mesi fa sempre dal comando di Polizia locale di Seregno.

Nonostante questo è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina che nascondeva tra le siepi della piazza, per poi recuperare l'occorrente da cedere agli acquirenti al loro arrivo. L'uomo, già attenzionato anche grazie a diverse segnalazioni ricevute da residenti della zona, è stato trattenuto presso il comando su disposizione del pubblico ministero in attesa dell'udienza che verrà celebrata lunedì mattina. Sotto sequestro le sostanze ed il denaro contante trovato in suo possesso, proventi dell'attività criminosa. I residenti della zona quando hanno saputo dell'arresto hanno voluto ringraziare personalmente il comandante e con lui tutto il corpo di polizia. A loro si sono associati il sindaco Rossi e l'assessore Viganò in nome di tutta l'amministrazione con sentiti ringraziamenti per la costanza e l'impegno nel migliorare la qualità della vita a Seregno. Si tratta di un ulteriore intervento, non casuale, che sottolinea come ci sia costante attenzione verso le problematiche del territorio e come ogni segnalazione venga presa in seria considerazione e, tra queste, anche i disagi patiti in piazza Fari.