Serata di controlli a Seregno: liti, schiamazzi e una persona molto ubriaca

Serata di controlli della polizia locale nel centro della città di Seregno.

Il nucleo di sicurezza urbana e le autoradio del comando di via Umberto I hanno passato al setaccio le zone interessate da schiamazzi e disturbo della quiete pubblica. Sono state identificate più di 40 persone. 1 soggetto è stato sanzionato perché colto in stato di manifesta ubriachezza.

La Locale è anche intervenuta per sedare una lite.



Dopo la mezzanotte, gli agenti hanno proceduto al controllo dei clienti di un'attività commerciale. L'esercizio era stato segnalato dalla cittadinanza perché rumoroso.Sarà valutata l'adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti dell'attività