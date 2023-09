Vendevano illegalmente calzini agli anziani in piazza: daspo per tre 20enni

Con il classico metodo "dell'area di servizio" importunavano i passanti per cercare di vendere loro i calzini.

Sono tre i 20enni, tutti residenti a Napoli, che la polizia locale di Seregno ha fermato questa mattina, 7 settembre, nell'ambito delle azioni di controllo del territorio. I fatti si sono svolti nei pressi della basilica di piazza della Concordia, dove gli uomini della polizia, in abiti civili, hanno notato tre ragazzi con borsoni e calzini in mano mentre stavano tenendo una sorta di "riunione" finalizzata probabilmente a organizzare la vendita illegale di calzini ad alcune persone che erano presenti. Con il classico "metodo dell'area di servizio" i tre ventenni si sarebbero infatti divisi in più direzioni e avrebbero iniziato ad avvicinare e a importunare i passanti, specialmente quelli più anziani, insistendo perché acquistassero i calzini.

Immediatamente sono scattati i controlli delle autoradio della polizia locale e ben tre pattuglie hanno raggiunto la piazza, rintracciando i tre giovani napoletani mentre erano intenti nei loro traffici. Per loro, oltre all'allontanamento immediato dalla piazza, è scattato il daspo. In aggiunta i tre sono anche stati sanzionati con una multa di 3mila euro per il commercio abusivo in area pubblica e tutte le loro merci sono state sequestrate.

All'ordine di allontanamento dovrebbe poi fare seguito l'applicazione del successivo provvedimento interdittivo del questore.