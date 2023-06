I due clandestini che vivevano nello stabile abbandonato: scatta la denuncia

Alcuni cittadini avevano già segnalato quegli strani movimenti. Nella serata di mercoledì 21 giugno gli agenti della polizia locale hanno effettuato un sopralluogo trovando i due uomini che bivaccano nello stabile dismesso.

Il fatto è avvenuto a Seregno. Il nucleo di sicurezza urbana della polizia locale è intervenuto in via Milano, all’interno di uno stabile dismesso. Lì sono stati trovati due pregiudicati di 30 anni, originari del nord Africa. Sono stati fotosegnalati e denunciati per occupazione abusiva di immobile e per il soggiorno irregolare.

I controlli serali della polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni.