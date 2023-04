Espulso lo spacciatore piromane

La prima espulsione era scattata nel 2019. Ma non si era mai concretizzata. Adesso per il 45enne originario dell’Egitto che si era reso colpevole di diversi reati anche in Brianza si sono aperte le porte del Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Potenza. Il 13 aprile il questore Marco Odorisio ha disposto l’accompagnamento al Cpr di Potenza del 45enne. Il giorno successivo l’uomo è stato accompagnato dal personale della questura monzese all’aeroporto di Linate dove è stato imbarcato su un volo diretto a Bari e poi trasferito al Cpr di Potenza.

L’uomo – come riferiscono dalla questura di Monza – era in Italia da diversi anni ed era noto alle forze dell’ordine per aver compiuto diversi reati legati principalmente allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai furti. Il 45enne avrebbe sempre vissuto di espedienti, con problemi di dipendenze da alcol e droga. Era già stato condannato più volte per detenzione ai fini di spaccio di droga in Brianza e proprio in Brianza, a Seregno, era stato pizzicato mentre spacciava davanti a un supermercato. A marzo, sempre a Seregno, era stato coinvolto nell’incendio di una casa disabitata. Nel rogo, fortunatamente, non erano rimaste coinvolte persone ed edifici attigui a quello andato in fiamme.

Venerdì mattina gli agenti della polizia locale di Seregno lo hanno trovato all’interno della casa incendiata a marzo e lo hanno accompagnato all’Ufficio Immigrazione. Il questore a seguito dell’esatta identificazione mediante fotosegnalamento e della verifica della sua posizione in Italia ne ha disposto il trattenimento presso il Cpr di Potenza. Grazie al posto messo a disposizione dalla Direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza l’uomo sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per un definitivo allontanamento dal territorio nazionale.