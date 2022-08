Sono tornati gli "scrocconi": mangiano, bevono e se ne vanno via senza pagare

L'ultimo avvistamento risale ad aprile quando MonzaToday aveva raccolto la segnalazione di alcuni ristoratori di Seregno che erano finiti nella rete dei clienti “scrocconi”. Adesso sono ritornati e per l'ennesima volta i gestori dei locali devono fare i conti con quella coppia che consuma e al momento di pagare si inventa qualche scusa e riesce a darsela a gambe levate lasciando il barista a bocca asciutta.

Sono gli stessi gestori dei locali che mettono all'erta i colleghi con un post sulla gruppo Facebook Seregno bar ristoranti uniti: "Caro collega attenzione perché la coppia che beve, mangia e fugge è ancora in giro per Seregno". La coppia, un uomo e una donna, secondo quando riferisce un barista si aggira per Seregno dove di volta in volta sceglie un bar (o un ristorante) diverso dove fare l'aperitivo oppure direttamente pranzare o cenare. Al momento di pagare il conto poi è sempre la stessa storia: la carta di credito non funziona, uno dei due si allontana per andare al bancomat per prelevare e giusto il tempo di una minima distrazione alla cassa che anche il complice scappa a gambe levate. Naturalmente i due non si fanno più rivedere e al gestore resta l'amaro in bocca di una consumazione non pagata.

I ristoratori e i baristi si sono già rivolti alle forze dell'ordine e hanno denunciato il fatto. Impossibile farli pagare in anticipo: "Aperitivi, pranzi e cene si pagano sempre alla fine", precisa un barista.