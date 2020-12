A Seregno arriva la fibra ultraveloce da 1 gigabit al secondo: come attivarla

La fibra ultraveloce è realtà. Sono già 2600 gli immobili che, a Seregno, sono stati raggiunti dalla Ftth (Fiber To The Home) di Oper Fiber. I cittadini che risiedono nel quartiere San Rocco possono dunnque rivolgersi ora ad uno degli operatori partner della società per cominciare a navigare sul web con prestazioni.

Si tratta di un primo, importante traguardo, che rende tangibile l’effetto dei lavori eseguiti in questi mesi. Parallelamente, è già in corso il cablaggio della seconda area di intervento, che riguarderà principalmente i quartieri Lazzaretto e San Giuseppe. Il programma prevede infatti di raggiungere con la fibra ottica ultraveloce almeno l’85% delle case cittadine entro il 2022: Open Fiber sta infatti investendo direttamente 5 milioni di euro per cablare complessivamente circa 15mila case e

uffici di Seregno.

Operatore wholesale only, Open Fiber non eroga servizi al cliente finale. I principali operatori partner dell'azienda, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando servizi sulla rete ultraveloce: per richiedere l’attivazione, è sufficiente verificare la copertura del proprio indirizzo sul sito openfiber.it, contattare uno degli operatori disponibili e scegliere il piano tariffario preferito.