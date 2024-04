L'uomo che con un cappellino in testa ruba in una farmacia in Brianza: arrestato

Berretto in testa, scaldacollo tirato su fino a coprire quasi gli occhi per rendersi irriconoscibile. Ma evidentemente non abbastanza. Un ladro di 63 anni, originario di Benevento, è stato arrestato nelle scorse settimane a Seregno, dai carabinieri. Il 63enne è entrato in azione in piena notte, puntando a una farmacia. Qualcuno però ha notato quella persona sospetta scavalcare la recinzione e forzare la porta. E un istituto di vigilanza privata ha subito inviato una segnalazione alla centrale operativa dei carabinieri che si sono attivati inviando sul posto una pattuglia.

La porta di una farmacia comunale di Seregno, situata anche nelle vicinanze di un centro diagnostico, era stata forzata e i militari hanno sorpreso all’interno il ladro che impugnava una torcia elettrica. Quando ha visto i militari dell’Arma ha cercato di scappare via ma non ce l’ha fatta. Bloccato: è stato arrestato e accusato di furto aggravato. Il 63enne, secondo quanto accertato dall’ispezione dei carabinieri, era riuscito a forzare due porte interne che erano state divelte per poter raggiungere il vano in cui si trovava il registratore di cassa che era riuscito a portare via insieme a trecento euro di incasso.