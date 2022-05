Guida ubriaco (al limite del coma etilico), inseguimento fino al parco in pieno giorno

Guidava ubriaco, in pieno giorno. A Seregno domenica pomeriggio i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno notato un'utilitaria sospetta in viale Edison e hanno deciso di fermare la vettura per un controllo. Ma non appena hanno affiancato la Hyundai Matiz il conducente, intuendo che sarebbe stato fermato, ha improvvisamente accelerato imboccando a destra via Turati e poi via Labriola. Tra tratti contromano, sbandate e frenate improvvise ha terminato la corsa in fondo alla strada, vicino al parco. E dall'auto poi sono scesi due uomini, con una fiaschetta di vino ancora in mano e i bicchieri al seguito.

I due hanno tentato la fuga nel parco ma sono stati raggiunti e bloccati dai militari. I carabinieri hanno subito riconosciuto il conducente: un 34enne del posto con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e insieme a lui c'era anche un 18enne incensurato. Durante gli accertamenti il 34enne ha provato subito a giustificarsi dicendo di essere senza patente di guida poiché gli era stata revocata, credendo che l’accertamento dei militari si sarebbe fermato alla contestazione della guida senza patente.

Al volante con 4/g/l di alcol nel sangue

Sottoposto all'alcoltest il 34enne è risultato positivo alla prima prova (rifiutandosi poi di proseguire con la controverifica): l'uomo aveva un tasso alcolemico di poco sotto i 4 g/l, un valore pari a quattro volte quello consentito per mettersi al volante, considerato il limite del coma etilico.

Di fronte ai carabinieri, come riferito in una nota, è apparso barcollante e loquace, tanto da proferire frasi senza senso compiuto e non riuscire a fermarsi. Per il 34enne è scattata una denuncia per guida in stato d’ebbrezza e guida senza patente nonché per il fermo amministrativo della macchina.