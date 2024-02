Incendio nello stabile abbandonato e diventato rifugio dei senzatetto

Non appena è stato visto il fumo fuoriuscire dalle finestre dello stabile abbandonato sono subito scattati i soccorsi. L’incendio è divampato a Seregno, intorno alle 10.45 di domenica 11 febbraio in piazza monsignor Ratti dove i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Ad andare a fuoco alcuni rifiuti abbandonati. I rifiuti si trovavano in un capannone dismesso e utilizzato saltuariamente da persone senza fissa dimora.

Sul posto l'autopompa da Seregno permanente, l'autopompa e il carro ventilazione da Seregno volontari, e l'autoscala da Carate Brianza. Fortunatamente non ci sono stati feriti e il rogo è stato domato dopo oltre un’ora.