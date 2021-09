Il sindaco di Seregno indagato per la vicenda AeB-A2A

Vicenda AeB-A2A: il sindaco di Seregno Alberto Rossi è indagato. È lo stesso primo cittadino a comunicarlo con un post sul suo profilo Facebook. “Oggi è una delle giornate più tristi e difficili dall’inizio di questa avventura come sindaco della nostra comunità - scrive -. Mi è stata notificata un'informazione di garanzia in relazione alle indagini in corso per la vicenda AeB-A2A”. La Procura della Repubblica di Monza vuole fare chiarezza sulla vicenda dell’aggregazione industriale tra il gruppo seregnese AeB e A2A

"Non me lo aspettavo"

“Ve lo dico qui, pubblicamente, perché ho sempre fatto della trasparenza un principio fondamentale del mio modo di amministrare. In tutta onestà non me l’aspettavo minimamente - prosegue Alberto Rossi - È una botta che mi provoca tristezza, non ve lo nego, avendo l’assoluta consapevolezza di essermi sempre comportato correttamente e avere agito sempre in buona fede. Sono completamente a disposizione della Procura, di cui capisco il dovere di approfondire in merito agli esposti ricevuti, e sono certo che sarà confermata la mia correttezza”.Rossi ribadisce la sua correttezza nell’aver svolto il suo lavoro e non nasconde l’amarezza per l’avviso di garanzia che gli è stato notificato.

"Continuerò a lavorare per la mia città"

“Sono molto amareggiato - conclude -. In momenti come questo una parte di me si domanda se valga la pena di tanti impegni, tanti sbattimenti, tanti sforzi e dedizione messi nel lavoro che faccio. Ma questo non mi toglie la voglia di continuare a lavorare nell’esclusivo interesse della mia città e della mia comunità, con l’impegno di sempre e con la serenità che viene dalla certezza di essermi sempre comportato correttamente. Ora sento il bisogno di vedere le persone con cui lavoro tutti i giorni e con cui condivido impegno, progetti e passione”. Nei giorni scorsi era stata indagata anche la presidente di AeB. Intanto l’opposizione invoca le dimissioni del sindaco Alberto Rossi.