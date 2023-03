Ha superato tutte le auto incolonnate al semaforo che stava per diventare rosso e si è schiantato con la sua Ford contro una Jeep con al volante una donna che, prima auto della fila, stava svoltando a sinistra con l'arancione. Un impatto violento che ha fatto perdere all'utilitaria una ruota. Nonostante un pneumatico in meno però l'auto ha continuato la corsa, scappando via senza fermarsi dopo il sinistro.

E' successo nel pomeriggio di giovedì 30 marzo, a Seregno. La chiamata con la richiesta di intervento è giunta pochi minuti prima delle 16 alla centrale operativa della polizia locale del comando cittadino. Gli agenti sotto la guida del comandante Giovanni Di Giovanni sono giunti all'intersezione tra via Pacini e via Ripamonti. Ma qui hanno trovato soltanto una delle ruote lasciate dietro di sé dalla Ford che è stata intercettata poco dopo, nel comune di Desio. La vettura, in una folle corsa su tre ruote, aveva proseguito la marcia con il conducente che, completamente ubriaco, aveva guidato per diverse centinaia di metri.

Gli agenti hanno trovato il conducente, un 48enne di Desio, ancora a bordo e all'esito dell'altest è risultato avere 2,5g/l di alcol nel sangue, un valore pari cinque volte il limite consentito. Il 48enne guidava anche con patente scaduta. Per l'uomo è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una doppia multa, anche per non essersi fermato in seguito a un sinistro stradale.