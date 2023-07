E' stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali

E' stato portato per accertamenti all'ospedale di Desio l'uomo investito a Seregno da un'automobile mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L'episodio nella mattinata del 27 luglio, intorno alle 10, in via Wagner. Secondo la ricostruzione l'uomo, 61 anni, si trovava sulle strisce pedonali. Ma mentre attraversava la strada per raggiungere l'altro lato della strada è stato investito da un veicolo Peugeot, condotto da una 35enne di Lentate. Finendo per essere arrotato sul cofano motore.

La velocità moderata cui marciava l'automobile guidata dalla 35enne ha fortunatamente evitato il peggio. Sul posto sono intervenute la polizia locale di Seregno e un'ambulanza. Che ha trasportato il 61enne all'ospedale di Desio per accertamenti.