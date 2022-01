Il comune brianzolo che illumina il parco per correre di notte

Un parco illuminato anche di notte. Per la sicurezza di tutti. Runner e cittadini. Il parco della Porada si veste di luce e arrivano 109 piloni dell'illuminazione. Ad annunciare i collaudi in atto per ultimare l'intervento è stato lo stesso sindaco di Seregno, Alberto Rossi.

"Ultimi collaudi nei prossimi giorni per la luce alla Porada, per correre in sicurezza anche la sera! Stiamo ultimando in questi giorni il collaudo dei nuovi 109 piloni della luce alla Porada. Inaugureremo presto il doppio anello da 1,3 km nella zona sudovest del Parco, insieme alla nuova illuminazione dagli accessi di via Wagner".

"Si tratta di un lavoro importante che rende il Parco 2 Giugno alla Porada fruibile per lo sport anche nelle ore serali, specie d’inverno, quando ci sono meno ore di luce. Speriamo di inaugurare presto" ha concluso condividendo con i cittadini alcuni scatti che mostrano le nuove luci.

Il parco della Porada

Il Parco 2 Giugno alla Porada sorge a Seregno e costituisce una porzione importante del Parco Brianza Centrale con una superficie di oltre 50 ettari. Si tratta di un’area costituita da boschi naturali spontanei associati a boschi impiantati e ampi spazi a prato intersecati da percorsi ciclopedonali molto frequentati tra cui anche un’area giochi per bambini.