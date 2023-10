Addio a Francesco Scamazzo, il medico che ha curato intere generazioni di brianzoli

Aveva la cura del prossimo nel dna. E per lui fu naturale intraprendere la carriera di medico, ammirando il lavoro svolto dal padre che fu l’ultimo medico condotto di Seregno. Adesso la sua Seregno lo saluta. Domenica 1 ottobre è morto il dottor Francesco Scamazzo, 73 anni, medico di base molto conosciuto e stimato in paese.

Anche il sindaco Alberto Rossi lo ha ricordato con un post su Facebook. Il ricordo di un professionista, ma prima ancora di un uomo, che aveva amato profondamente il suo lavoro diventando un punto di riferimento per tanti seregnesi. “Veniva da una famiglia in cui essere medico era una tradizione. Il papà fu l'ultimo medico condotto di Seregno. Il dottor Scamazzo ha fatto dell’attenzione verso i suoi pazienti il cardine del suo lavoro. Non solo. È stato presidente per trent’anni dell’Associazione medici di Seregno e Brianza, promotore di tante iniziative di aggiornamento professionale dedicate ai suoi colleghi. Un grande esempio sul piano professionale e umano”, ha scritto Rossi sui social. Tanti i messaggi pubblicati sui social che ricordano il dottor Scamazzo come un medico molto competente e sempre disponibile.