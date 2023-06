Folle inseguimento per fermare il motociclista che passa con il rosso, va contromano e rischia di investire un agente

Aveva scambiato la strada per il circuito, iniziando ad impennare e a guidare in modo spericolato, salendo sul marciapiede e rischiando persino di investire un agente della polizia locale.

Ma per il motociclista – poi identificato in un 20enne neopatentato - è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e una maxi multa di diverse migliaia di euro, oltre al sequestro della moto. Il fatto è avvenuto nella serata di venerdì 23 giugno a Seregno quando in via Colombo una pattuglia in borghese della polizia locale ha intercettato un giovane motociclista che sfrecciava impennando lungo la via.

Secondo le informazioni fornite dalla locale il giovane attraversava l’incrocio di via Umberto I impennando e passando con il semaforo rosso. A quel punto è iniziato l’inseguimento. Dopo poco l'equipaggio si è palesato, ha cercato di fermare la folle corsa, ma il motociclista ha proseguito. Nel frattempo è stato diramato l’allarme a tutte le autoradio della polizia locale. Una pattuglia ha raggiunto il motociclista che, vista la carreggiata bloccata, è salito sul marciapiede e ha tentato di investire l'agente che si stava avvicinando. Poi, sempre in sella alla sua moto, ha sfrecciato passando con il semaforo rosso e imboccando le strade contromano.

Gli agenti intuita la pericolosità della situazione hanno interrotto l’inseguimento, e hanno avviato le indagini per risalire al proprietario della moto che è risultata intestata a una donna di Seregno. Poche ore e gli agenti si sono presentati a casa del conducente: un ventenne residente in città, neopatentato

Il veicolo è risultato sprovvisto di assicurazione e revisione. È stato sottoposto a sequestro. Pesanti le sanzioni amministrative: ammontano ad alcune migliaia di euro, inoltre è scattata la denuncia a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

“I recenti casi di cronaca hanno, purtroppo, ricordato quanto gravi possano essere le conseguenze di comportamenti irresponsabili con i veicoli – fanno sapere dal comando della polizia locale di Seregno -. Siamo costantemente impegnati nelle attività di educazione stradale e in quelle di repressione dei comportamenti criminali perpetrati con l'utilizzo di veicoli”.