Il comune dove ogni giorno viene multata una persona che abbandona i rifiuti

A Seregno al via la lotta contro chi abbandona i rifiuti: ogni giorno viene pizzicata e multata una persona che lascia il sacchetto dell'immondizia nei cestini, o lo abbandona per strada. Dall'inizio dell'anno sono 158 i cittadini già multati. Il dato - fornito dal sindaco Alberto Rossi - è aggiornato al 13 giugno, ma nel frattempo si sono aggiunte altre pratiche da processare, e quindi a breve altri cittadini riceveranno la multa.

"Più volte mi è capitato di sentire persone che ritengono che la Tari (tassa comunale dei rifiuti, ndr) si paghi a seconda di quanti sacchi blu si prendono, e dunque più sacchi blu uno usa, più si paga la Tari - spiega Rossi in un post sulla sua pagina Facebook -. Insomma, si abbandonerebbe per pagare meno Tari. Non solo è assolutamente falso, ma è vero l’opposto. Ogni intervento straordinario di raccolta rifiuti abbandonati deve venire pagato a Gelsia Ambiente, e questo costo poi va a incidere sul costo generale che si trova in Tari. In sintesi, non è vero che più sacchi blu prendiamo più si alza la Tari, è vero il contrario: più ci sono rifiuti abbandonati, maggiori sono i costi per tutti, anche per chi rispetta ambiente e decoro urbano".

Il sindaco invita a un comportamento civile e responsabile, per il bene dell'ambiente e delle casse comunali. Secondo i dati forniti dal primo cittadino a Seregno la raccolta differenziata ha raggiunto l'81%:una cifra importante. Ma non basta: perché l'inciviltà di chi sporca e di chi abbandona i rifiuti costa ogni anno ai seregnesi un milione di euro.

"Si può migliorare nei controlli, si può migliorare nella pulizia: tutto è migliorabile e stiamo lavorando costantemente per farlo - conclude Alberto Rossi -. Seregno non è solo dell'amministrazione ma è di tutti. Le responsabilità sono ovviamente diverse, ma ognuno di noi, nello spazio in cui vive, è chiamato a prendersene cura, per poter migliorare costantemente il nostro vivere insieme come comunità. Anche a partire dall’attenzione a questi temi si migliora la vivibilità della nostra città e per l’ambiente che ci circonda".