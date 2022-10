Mattanza di conigli malati nel comune brianzolo

A Seregno i conigli sono stati colpiti dalla mixomatosi, una terribile malattia che li porta a morte certa. Decine gli esemplari di conigli selvatici infettati e che stanno morendo nei prati e per strada.

La segnalazione arriva direttamente sul gruppo Facebook "Sei di Seregno se". Un utente denuncia la presenza delle bestiole malate nel campo vicino all'istituto Bassi-Levi. "Quel campo è sempre pieno di coniglietti selvatici, sono bellissimi da vedere soprattutto nelle prime ore del mattino e al tramonto - scrive -.Da qualche settimana purtroppo si sta trasformando in una mattanza. Hanno preso una malattia, la mixomatosi, diventano ciechi e muoiono dopo pochi giorni”. Una malattia che, fortunatamente, non è infettiva per l’uomo e per gli altri animali domestici.

Ma l'immagine è davvero tremenda. Questa malattia virale colpisce gravemente la vista. I conigli che vengono contagiati presentano una forte sensibilità alla luce, si indeboliscono velocemente, smettono di mangiare e nell'arco di pochi giorni muoiono. In alcuni casi investiti anche dalle auto di passaggio. Il seregnese lancia un appello: "Qualcuno intervenga per rimuovere le carcasse dei conigli morti, ma anche per recuperare quelli malati per i quali, purtroppo, non c'è cura", aggiunge.

Sulla vicenda interviene Enpa Monza. "Purtroppo la mixomatosi è una malattia endemica - spiega Giorgio Riva, presidente dell'Ente nazionale protezione animali di Monza -. Che colpisce le colonie, spesso a distanza di alcuni anni. Tempo fa era accaduto al parco di Monza dove erano morti tantissimi conigli. Chi sopravvive si immunizza, gli altri muoiono. È una malattia devastante, il coniglio diventa cieco. In passato abbiamo provato a curare alcuni conigli colpiti dal virus, ma purtroppo senza successo. Sono destinati a morte certa. Esiste un vaccino, ma logicamente è preventivo e viene inoculato soprattutto ai conigli domestici. In caso di colonie di animali infetti bisogna contattare l’Ats oppure la la polizia provinciale".