In Brianza sta per salpare il nuovo galeone

A Seregno tutti a bordo del nuovo galeone. Buone notizie per i bambini che frequentano il grande parco della Porada. Sabato 25 marzo alle 15.30 “salperà” il nuovo veliero. Taglio del nastro per la nuova grande struttura ubicata nel Parco cittadino che, come quella precedente, sicuramente sarà luogo di incontro, giochi e allegria per centinaia di bambini.

Il vecchio galeone, che ormai aveva 25 anni di storia e di viaggi, era stato tolto il mese scorso e in questi giorni sostituito con il nuovo grande veliero che verrà inaugurato sabato pomeriggio con un momento di festa e di allegria pensato per i più piccoli.