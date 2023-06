Il padre che prende a martellate il figlio per difendere la nuora

L’ennesima lite, le ennesime urla e alla fine il padre che strappa dalle mani del figlio il martello e glielo scaglia contro per evitare che l’uomo faccia qualcosa di grave ai danni dell'ex nuora. Una storia di esasperazione e di liti familiari quella che arriva dalla Brianza. Protagonista un uomo di 60 anni che nel fine settimana, per evitare che il figlio armato di martello potesse abbattere la porta di casa della ex, glielo ha strappato di mano e con lo stesso lo ha colpito alla testa.

Ad intervenire i carabinieri della Compagnia di Seregno. Secondo la ricostruzione fornita dai militari all’origine della discussione ci sarebbe stata l’esasperazione del 60enne che ormai da tempo assisteva a quei comportamenti vessatori che il figlio, 37enne, continuava ad avere nei confronti dell’ex compagna che viveva nella stessa palazzina. Quella sera, intorno alle 20, in preda alla rabbia, il giovane avrebbe perso le staffe e minacciato di prendersela con la donna andando a “spaccare tutto” con quel martello. A quel punto il padre gli avrebbe strappato il martello dalle mani colpendolo alla testa, per fortuna senza gravi conseguenze.

A chiamare i soccorsi sono stati i vicini, allarmarti dalle grida. Sono giunti sul posto i carabinieri e il personale del 118. Al termine degli accertamenti gli uomini dell’Arma hanno relazionato i fatti all’autorità giudiziaria per le opportune valutazioni del caso in merito ai profili di illiceità penale. I militari hanno anche ritirato al 60enne alcune armi legalmente detenute ma per le quali, stante la situazione, dovranno essere rivalutati i profili di idoneità.