Rifiuta di avere un rapporto sessuale, lui la massacra di botte e le spacca il naso

E' finita in ospedale con un trauma cranico e il setto nasale rotto dopo essere stata picchiata dall'ex compagno che aveva accolto tra le mura di casa per un incontro fissato con l'intento di chiarirsi. La donna, 42 anni, già in passato aveva denunciato l'ex compagno per maltrattamenti ma poi si era riavvicinata a quell'uomo, convinta di esserne ancora innamorata. E lunedì sera i due si erano visti ma al rifiuto della donna di consumare un rapporto sessuale l'uomo è andato su tutte le furie e ha chiuso la donna a chiave in casa e ha iniziato ad aggredirla. A salvarla sono stati i carabinieri che la 42enne era riuscita a chiamare proprio prima che lui le strappasse il telefono.

L'aggressione

Quando la 42enne ha aperto la porta ai carabinieri aveva sul volto numerosi segni e tumefazioni da percosse. All’interno, dentro una camera da letto, c’era il compagno, un uomo di 35 anni residente a Mariano Comense con numerosi precedenti per reati in materia di stupefacenti, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali e falsità materiale nonché guida in stato di ebbrezza. La donna già in passato aveva avuto una relazione con il 35enne che poi era degenerata in situazioni di violenza che l’avevano portata a denunciare l’uomo e ad allontanarlo.

Poi, durante il periodo natalizio la 42enne si era riavvicinata a lui e lo aveva nuovamente accolto. Secondo quanto ricostruito, già dopo qualche settimana dalla ripresa della relazione i comportamenti dell’uomo, anche a causa della frequente assunzione di cocaina, erano nuovamente a degenerati in atti violenti, vessazioni fisiche e psicologiche, umiliazioni, schiaffi e pugni. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, la donna aveva deciso di allontanare l’uomo ma ieri pomeriggio, convinta dalle insistenze di lui ad avere un ultimo incontro chiarificatore, la quarantaduenne si era persuasa a incontrarlo un’ultima volta tra le mura di casa sua.

Durante l’incontro i due avrebbero iniziato a condividere un momento di intimità ma, al ripensamento della donna, l’uomo è andato su tutte le furie e, dopo aver dato le mandate alla porta e d’ingresso e aver tolto le chiavi, ha cominciato ad aggredire la 42enne che è riuscita a chiamare il “112” e chiedere aiuto. Per l'uomo sono scattate le manette. La donna invece è stata accompagnata in ospedale con numerose lesioni e un trauma cranico con frattura delle ossa nasali.