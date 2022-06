Corse e passeggiate in sicurezza: il parco brianzolo sarà videosorvegliato

Una bella notizia per chi frequenta il Parco alla Porada di Seregno. Un polmone verde che tra breve verrà messo in sicurezza grazie all'occhio vigile del grande fratello. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, il sindaco Alberto Rossi che annuncia il finanziamento che regione Lombardia erogherà al comune di Seregno per l'installazione delle telecamere di videosorveglianza.

"Per la nostra città è arrivata un'altra bella notizia: abbiamo ottenuto 80mila euro dalla regione (la cifra massima stanziata per Comune) per il nostro progetto di videosorveglianza del Parco alla Porada, che complessivamente prevede un costo di 138.500 euro per l'installazione di 12 telecamere e un centro di controllo collegate tramite la fibra ottica alla sede della polizia locale - scrive il primo cittadino -. Un risultato non scontato per cui ringrazio innanzitutto gli uffici del comune perché sono arrivate più di 500 richieste di finanziamento e ne sono state finanziate solo 53, con Seregno che si è classificata al 21esimo posto ottenendo le risorse. Siamo al lavoro per completare la posa entro la fine dell’anno. Dopo il miglio illuminato, la posa di nuovi giochi per bambini e la nuova area cani continua il nostro lavoro per rendere sempre più fruibile il nostro Parco".

Il parco della Porada

Il Parco 2 Giugno alla Porada sorge a Seregno e costituisce una porzione importante del Parco Brianza Centrale con una superficie di oltre 50 ettari. Si tratta di un’area costituita da boschi naturali spontanei associati a boschi impiantati e ampi spazi a prato intersecati da percorsi ciclopedonali molto frequentati tra cui anche un’area giochi per bambini.