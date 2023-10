Blitz della polizia locale per fermare il presunto truffatore della compagnia del gas

Non appena i due anziani hanno ricevuto quella strana telefonata hanno subito avvisato i figli. Che, a loro volta, hanno allertato la polizia locale. Così che quando l’indomani il presunto truffatore si è presentato puntuale all’appuntamento con la coppia, ad accoglierlo c’erano gli agenti della polizia locale di Seregno. Il fatto è accaduto oggi, mercoledì 18 ottobre. Vittime (per fortuna questa volta senza conseguenze) due anziani coniugi che già nei mesi scorsi erano caduti nella trappola dei truffatori.

Da quanto riferiscono dal comando della polizia locale di Seregno martedì 17 ottobre i due anziani sono stati contattati telefonicamente da un sedicente operatore di Gelsia. L'uomo avrebbe comunicato che l’indomani si sarebbe recato da loro per effettuare alcuni controlli. I due anziani hanno avvisato i figli che hanno subito chiamato la polizia locale. Oggi pomeriggio nei pressi dell’abitazione si sono appostati alcuni equipaggi in borghese e diverse pattuglie sono state inviate nel quartiere. Quando il sedicente operatore di Gelsia si è presentato alla porta della casa dei due anziani a fermarlo c’erano gli agenti della locale. Dai controlli effettuati è risultato che l’uomo lavorava per un'azienda con sede in Toscana che vendeva contratti energetici. Si è trattato evidentemente di una pratica commerciale scorretta e truffaldina.

È stato denunciato in stato di libertà per sostituzione di persona. L'azienda è stata segnalata all'autorità garante della concorrenza e del mercato per pratica commerciale scorretta. Sono previste sanzioni da 5 a 500mila euro.

In materia di contrasto alle truffe, il comune di Seregno - grazie alle risorse di un bando di Regione Lombardia e con il supporto della Cooperativa Sociale SocioSfera - sta in questi giorni promuovendo alcuni seminari informativi e formativi volti a fornire alle persone anziane gli strumenti per non cadere nella trappola delle truffe.