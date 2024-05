Il ragazzo che si sente male lungo lo stradone e viene salvato dalla polizia locale

Gli agenti della polizia locale stavano transitando lungo lo stradone quando si sono imbattuti in quel ragazzo che camminava con fatica. Quando si sono fermati per capire che cosa stava succedendo, il giovane si è accasciato tra le loro braccia e ha detto che aveva un forte dolore al petto.

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 maggio, a Seregno lungo la via Circonvallazione. La pattuglia della Locale ha subito notato quel ragazzo - un 25enne originario del Perù - che cercava di rimanere in piedi appoggiandosi ai cartelli stradali. Quando gli agenti si sono fermati hanno allertato subito il 118. Nel frattempo hanno fatto sdraiare il ragazzo. In quel momento tutti i mezzi di soccorso erano impegnati in altri servizi e gli agenti hanno pensato anche di trasportare il giovane direttamente in ospedale. Sul posto poco dopo è giunta un’ambulanza. Il ragazzo, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale di Carate Brianza. Da quanto riferiscono dal comando di Seregno non è in pericolo di vita.