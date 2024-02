Rapine ai passeggeri sul treno in Brianza con un martello: arrestato 21enne

Insieme a un complice, armato di martello, avrebbe minacciato e poi rapinato alcuni passeggeri che hanno dato l’allarme e hanno permesso ai carabinieri di fermare uno dei presunti rapinatori. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, residente nel Milanese e già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza dei reati di interruzione di servizio pubblico, minaccia a un pubblico ufficiale, furto aggravato, rapina aggravata, estorsione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 28 gennaio, ma la notizia è stata difffusa dai carabinieri di Monza il 19 febbraio. Il giovane è stato arrestato alla stazione di Seregno. Erano le 15.40 quando il personale di servizio sul treno diretto da Milano Porta Garibaldi a Chiasso, aveva segnalato al 112 la presenza di due persone armate di martello che stavano minacciando alcuni passeggeri. All’arrivo dei carabinieri uno dei due uomini è scappato, mentre l’altro è stato fermato, disarmato e arrestato. I testimoni avrebbero raccontato ai militari che i due uomini avrebbero minacciato alcuni viaggiatori facendosi consegnare il denaro. Ad un passeggero era stato rubato un capo di abbigliamento e chiesto, per riaverlo, soldi in contanti. L’uomo ha consegnato la somma richiesta ma i due sarebbero comunque scesi dal treno senza consegnarli il vestito. A quel punto l’uomo li ha inseguiti e i due lo avrebbero minacciato con un martello frangivetro. Nel frattempo era stato allertato il 112 e il treno non è ripartito.

Quando i militari hanno perquisito il 21enne gli hanno trovato tre martelli frangivetro che erano stati sottratti dai convogli, il capo di abbigliamento rubato al passeggero e del denaro in contante. Il treno ha subito un ritardo di un’ora e poi è stato soppresso. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Monza, il 21enne è stato trasferito nel carcere di Monza, in attesa dell’udienza di convalida.