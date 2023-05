"Un grazie a quello sconosciuto che ha trovato il mio cellulare e lo ha consegnato al barista"

“Ci sono ancora brave persone. E a quella brava persona che ha preso il cellulare che avevo dimenticato sulla panchina e lo ha consegnato al barista del locale di fronte dico grazie. Un grazie immenso perché, per me, quel cellulare è importante. Ci sono i messaggi di alcuni amici che mi danno forza e sono un aiuto per affrontare le giornate più difficili”. A parlare è Mariangela, una donna di 72 anni di Monza che ha contattato la redazione di MonzaToday per ringraziare pubblicamente, non solo il gestore del bar in centro a Seregno che ha preso in custodia il suo cellulare, ma anche quella persona che al barista lo ha consegnato.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 5 maggio. “Insieme a un’amica ero andata a Meda a trovare una parente – racconta -. Abbiamo deciso di trascorrere il pomeriggio tra chiacchiere e shopping nel centro di Seregno. Poi ci siamo sedute su una panchina. Quando mi sono alzata non mi sono accorta di avere lasciato il mio cellulare sul panchina e sono tornata a casa tranquillamente”. Nel frattempo, mentre Mariangela ritornava a Monza, la sorella l’ha contattata sul cellulare, ma a rispondere era un uomo che le ha comunicato che quel telefonino era stato dimenticato sulla panchina e che glielo avevano consegnato al bar pensando che fosse di un suo cliente. Poco dopo la sorella è andata a casa di Mariangela per comunicarle che aveva perso il cellulare. Una telefonata sul numero del suo smartphone e ancora il barista a risponderle e a rassicurala. La donna si è quindi precipitata a Seregno a ritirare il telefono e a ringraziare il barista e indirettamente quella persona che glielo aveva portato.

“Non è uno smartphone di ultima generazione – conclude -. Ma per me è importante. Per le foto e i messaggi. È bello sapere che esistono ancora persone oneste: e tu che hai affidato quel cellulare al barista non sai che grande regalo mi hai fatto”.