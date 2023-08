Scappa dalla mamma e si perde in centro: bambino autistico recuperato dalla polizia

E' stato fortunatamente recuperato dalla polizia locale il bimbo autistico che nel pomeriggio del 31 agosto si è smarrito nel centro di Seregno.

Una vicenda singolare, cominciata quando il piccolo, di appena 7 anni e di origine straniera, era in procinto di rientrare a casa con la mamma dopo essere stato con lei a fare compere in una cartoleria del centro storico, in corso del Popolo. Salito sull'ascensore dello stabile dove vive, ed evidentemente incuriosito dai pulsanti, il bimbo ha infatti iniziato a schiacciare contemporaneamente tutti i tasti. Facendo fermare l'ascensore al primo piano. Cosa che, non appena le porte si sono aperte, gli ha poi permesso di sfuggire al controllo della madre e di fuggire via. Mentre quest'ultima, presa dal panico e rimasta bloccata per diversi minuti all'interno dell'ascensore, quando è tornata a cercarlo non l'ha più trovato.

Secondo quanto ricostruito successivamente dalla polizia locale il bambino, spaventato e confuso, avrebbe ripercorso a ritroso il percorso fatto pochi minuti prima con la mamma. Tornando nella cartoleria del centro. Probabilmente convinto di trovarvi la sua mamma. Qui, fondamentale, è stato l'intervento del commerciante e di alcuni clienti. Che, non appena hanno notato il bimbo da solo, hanno allertato la polizia locale e hanno permesso la successiva diffusione delle foto del piccolo da parte degli agenti. Foto che sono state poi riconosciute da alcuni suoi amichetti nel quartiere Sant'Ambrogio, dove il bimbo abita e dove già tutti lo stavano cercando, e che hanno portato gli agenti a capire cosa fosse accaduto e a riportare il bimbo a casa sano e salvo.

Una vicenda conclusasi con un lieto fine, dunque. E che grazie alla collaborazione fra cittadini e forze dell'ordine si è risolta senza gravi conseguenze.