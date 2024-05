Ruba dai cassoni della discarica e quando vede gli agenti della polizia locale scappa

Alla vista degli agenti si è dato alla fuga con quel materiale elettronico che poco prima aveva sottratto dai bidoni. Gli uomini della polizia locale sono riuscirti a raggiungerlo e a fermarlo.

Il fatto è accaduto nella prima mattinata di venerdì 17 maggio a Seregno. Alla centrale operativa del comando era giunta la segnalazione della presenza di un uomo all’interno della piattaforma ecologica di via Reggio, intento a frugare nei cassoni, prelevando materiale elettronico. Da quanto riferito dalla polizia locale, secondo le segnalazioni raccolte, l’uomo – poi identificato in un 62enne, originario del Marocco, in regola con il permesso di soggiorno e residente a Seregno – da giorni avrebbe prelevato materiale dalla discarica.

Quando la pattuglia è arrivata sul posto l’uomo ha cercato di allontanarsi con il materiale elettronico appena rubato, ma è stato subito fermato. Il 62enne è stato trasferito al comando della Locale e dopo le operazioni di fotosegnalamento al Gabinetto scientifico della questura di Monza è stato deferito all’autorità giudiziaria per furto di materiale elettronico (casse per riproduzione audio e alcuni amplificatori). Per l’uomo è scattato formale ordine di allontanamento a causa della condotta perpetrata.