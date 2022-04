Entrano al bar e rubano la cassetta delle offerte per i cani abbandonati

Entrano al bar per consumare un caffè, ed escono con la cassette delle offerte per i cani abbandonati. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in un locale del centro storico di Seregno. E il titolare, non appena si è accorto di quanto accaduto, ha immediatamente consegnato le immagini delle telecamere di videosorveglianza alla polizia locale.

Sul bancone una lattina per le offerte per un'associazione di volontariato che si occupa dei cani abbandonati. "Sono molto sensibile alle problematiche degli animali - spiega il titolare del bar a MonzaToday -. Se posso con immenso piacere dò una mano a chi si occupa dei cani più sfortunati. Questo furto mi ha toccato personalmente e spero che la polizia locale possa risalire alle due donne che lo hanno commesso". Secondo le prime informazioni fornite dal titolare del bar a portar via la cassettina piena di monetine sarebbero state due donne, all'apparenza di origine rom. Il barista nei prossimi giorni presenterà denuncia alla polizia locale. "È successo tutto in pochissimi istanti: ci hanno distratto e non ci siamo accorti di nulla", aggiunge.

A Seregno settimana scorsa sono ritornati all'attacco i clienti "scrocconi" che consumano e poi, con la scusa di andare a prelevare, non pagano il conto. Da quanto appreso da MonzaToday i due clienti si erano recati in un bar di Seregno. Al momento di pagare hanno utilizzato la carta di credito che però non funzionava. Hanno così preso la scusa di andare a prelevare nella vicina banca e di ritornare a saldare il conto. Promessa che, però, non avrebbero mantenuto. Anche in questo caso il gestore ha consegnato le immagini alla polizia locale di Seregno.