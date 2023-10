Temporale e allagamenti, Seregno resta senza corrente dopo il nubifragio

Oltre 10 centimetri di acqua caduti in meno di ventiquattro ore e un'intera città rimasta al buio, senza corrente per un'ora e mezza. Succede a Seregno dove all'alba di martedì 31 ottobre si sono registrati pesanti disagi a causa del maltempo che si è abbattuto sul comune e su tutta la Brianza.

Il nubifragio, come ha spiegato il sindaco Alberto Rossi, informando i cittadini, ha fatto registrare la caduta di 50 mm di pioggia tra le cinque e le sei, 100 mm in meno di 24 ore. "Verso le cinque è saltata la corrente elettrica in tutta la città, ripristinata verso le sei e venti più o meno ovunque" ha spiegato Rossi.

Alle sette di mattina erano ancora in corso lavori per il ripristino nella zona di San Giuseppe, in alcune zone di San Carlo, in via Pacini. "Ringrazio RetiPiù che si è attivata immediatamente ed è al lavoro per risolvere prima possibile il disservizio anche nelle zone ancora coinvolte di quei due quartieri" ha commentato il sindaco. "I sottopassi di Nazioni Unite e Stadio sono chiusi per mezzi in panne, e anche quello pedonale Solferino-Magenta non è agibile. È aperto quello di via Milano" scriveva alle sette il sindaco prima che i tratti, intorno alle 9, fossero per gran parte liberati.

"Per la cabina di via Pacini (un centinaio di utenze) e la scuola Rodari, RetiPiu’ mi informa che stanno provvedendo con un gruppo elettrogeno. Tempi previsti di almeno 3/4 ore. Serve prima asciugare la cabina (più di un metro d'acqua) e poi collegare al gruppo".

Intanto le ispezioni si sono spostate nelle scuole per intervenire dove sono giunte segnalazioni. "Non abbiamo aperto i parchi chiusi, facciamo prima un giro a controllare che tutto sia a posto. Stiamo spurgando il sottopasso pedonale Solferino-Magenta. Il sottopasso ferroviario RFI tra Comina e Piazza 25 aprile è percorribile (con attenzione, c’è acqua su lato binari)".

Pesanti i disagi registrati in tutta la Brianza martedì mattina con il Tarò esondato a Meda e allagamenti nei sottopassi.