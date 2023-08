Viaggiava in auto portando con sé della marijuana e una mazza da baseball. Ma un sorpasso mancato ha attirato su di lui l'attenzione dei carabinieri. Che l'hanno perquisito e denunciato.

È finito nei guai, la scorsa notte a Seregno, un 29enne. Attorno all’una, mentre percorreva a bordo della sua auto, una Smart, via Nazioni Unite, è stato infatti fermato da una pattuglia dei carabinieri, insospettiti dal forte stridio di pneumatici proveniente dalla sua auto. Secondo la ricostruzione fornita dal Comando seregnese, il ragazzo avrebbe provato a sorpassare un’altra autovettura che procedeva nella sua stessa direzione, ma alla vista della pattuglia avrebbe desistito dal farlo. Rientrando in tutta fretta nella propria corsia di marcia.

Notatolo, i militari hanno dunque deciso di fermarlo e di procedere con un controllo. Scoprendo, in un’apertura posta sotto il volante, una confezione contenente 12 grammi di marijuana e hashish, suddivisi in varie dosi, e all’interno del vano bagagli una mazza da baseball. Visti i precedenti del 29enne, residente a Seveso ma domiciliato a Seregno, e pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, i carabinieri lo hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, in relazione alla mazza da baseball, anche per porto abusivo di armi.