Lo fermano pensando che fosse ubriaco e scoprono che trasportava 4 kg di droga

Quella guida un po' anomala lo ha tradito. Infatti i carabinieri lo hanno fermato insospettiti da quell'andatura a tratti nervosa. Pensavano che avesse alzato il gomito, ma poi hanno scoperto che l'uomo stava trasportando 4 kg di droga.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi lungo la Strada statale 35 in direzione di Milano. Una gazzella dei carabinieri della sezione radiomobile di Seregno, insospettita da quell'auto, l'ha fermata. I militari pensavano che l'autista avesse bevuto troppo. Controllati i documenti hanno scoperto che alla guida c'era un uomo di 51 anni di Cinisello Balsamo, già noto alle forze dell'ordine per furto e detenzione di droga ai fini dello spaccio. I militari hanno perciò deciso di eseguire ulteriori controlli e hanno scoperto che nel baule dell'auto aveva 4 kg di hashish.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, trasferito e trattenuto nella caserma di Seregno. Il giorno dopo l'udienza in tribunale che ha convalidato l'arresto, e il processo per direttissima che ha confermato gli arresti domiciliari.