Non risponde alle chiamate dei vicini: anziana trovata morta in casa

Non risponde alla chiamate dei vicini. Anziana trovata morta in casa a Seregno. La donna, che viveva da sola in una palazzina del centro storico, è morta per motivi naturali.

La disgrazia è stata scoperta nella mattina di venerdì 30 luglio. Erano da poco passate le 8 quando sono giunti sul posto i soccorsi. La richiesta di aiuto era stata inviata dai vicini di casa che, dal giorno prima, non la vedevano.

La donna giovedì 29 luglio non aveva ritirato neanche il pasto che le veniva consegnato a domicilio dagli addetti del Comune. Preoccupata anche una vicina di casa che dal giorno precedente la chiamava senza ricevere risposta.

Quando i soccorritori sono entrati in casa non hanno potuto far altro che accertare il decesso per cause naturali. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i soccorritori del 118.