A Seregno spostamenti 'green': il sindaco si muove in bicicletta

Si chiama 'Air Force One' la bici donata da un seregnese al Comune per gli spostamenti del primo cittadino

Niente auto blu per il sindaco. Il primo cittadino a Seregno si muove sulla sua ‘Air Force One’ a due ruote.

Una bicicletta azzurra, con tanto di stemma della città di Seregno e la scritta che rimanda all’aereo presidenziale americano, un piccolo cestino davanti per mettere lo zaino o la borsa. Per muoversi comodamente e in maniera 'green' in giro per la città.

Questa la simpatica donazione che Nicola Viganò, titolare di un negozio di biciclette di Seregno, ha fatto all’Amministrazione comunale.

Una bicicletta che sarà a disposizione dei sindaci, per permettere spostamenti veloci e a costi zero per le casse comunali. A guadagnarci saranno anche l’ambiente e la salute del primo cittadino.

Un dono particolarmente gradito dal sindaco Alberto Rossi, che lo ha annunciato con un post sul suo profilo Facebook. “La bicicletta servirà al sindaco per le attività di lavoro istituzionale, per esempio per andare nei cantieri - spiega -. Spero di poterla utilizzare anche in occasione della prossima edizione di Bicinfesta che, purtroppo, a causa della pandemia era stata annullata”.