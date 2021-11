Vigili del fuoco e soccorsi a Seregno

Soccorritori al lavoro a Seregno, nella ex Carburatori dell'Orto.

Nella cittadina brianzola domenica 14 novembre, intorno alle 20, è scattato l'allarme per un presunto crollo all'interno dell'area dismessa in via Cavour.

I primi soccorsi (Foto Bennati)

Sono stati allertati immediatamente i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza ha inviato i soccorsi in codice giallo, in via precauzionale. L'area, anche se abbandonata, viene alcune volte utilizzata come rifugio da persone senza fissa dimora.

Sul posto i vigili del fuoco sono impegnati a verificare anche la presenza di persone all'interno dello stabile.

Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni sono in corso.

Notizia in aggiornamento