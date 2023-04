Trovato in Brianza il corpo carbonizzato di un uomo

Un risveglio drammatico a Seregno: in un parcheggio nei pressi del centro storico è stato ritrovato il corpo carbonizzato di una persona. Dalle primissime informazioni raccolte da MonzaToday la scoperta è avvenuta intorno alle 6.30 di giovedì 20 aprile. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Ignote al momento le cause della terribile morte della persona rimasta avvolta dalle fiamme. L’allarme scattato per quel fumo che arrivava dal parcheggio di via Odescalchi dove, appunto, è stato fatto il macabro ritrovamento.

Sono in corso le indagini, al momento ignora l'identità della vittima.

Notizia in aggiornamento